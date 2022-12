Imprese: Urso, Ilva modello da seguire. (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Peraltro, - continua Urso - nel decreto solo il primo articolo riguarda l'ex Ilva, perché ne disciplina il finanziamento in conto soci, gli altri 9 hanno carattere generale. Questo vale anche per i compensi dei commissari delle amministrazioni straordinarie che avranno finalmente un carattere premiale così come per i commissari liquidatori, che avranno un tetto al fine di evitare compensi considerati giustamente 'scandalosi'. Anche questo è frutto del buon senso e nel contempo un atto di moralizzazione". E' inoltre prevista una riconversione green: "La strada era già indicata, noi l'abbiamo concretizzata: Acciaierie d'Italia è impegnata anche sul piano finanziario per il completamento del processo di risanamento al fine del conseguimento dell'Aia, l'autorizzazione integrata ambientale, e nel contempo con l'impegno finanziario di Invitalia sarà realizzato il Dri, cioè il forno a freddo per la produzione green. Misure indispensabili anche per il dissequestro dell'asset che consentirà ad Acciaierie d'Italia di accedere alla finanza e realizzare investimenti. Obiettivo ora finalmente possibile è quello di realizzare la più grande acciaieria green d'Europa", ha concluso Urso. (Res)