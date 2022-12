Pa: Zangrillo, ricorreremo ad assunzioni ordinarie e straordinarie. (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto allo Spid: "Nessuna archiviazione di ciò che funziona. L'obiettivo è quello di migliorare il rapporto tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese utilizzando servizi digitali all'avanguardia, come lo Spid. Per questo vogliamo ampliare gli strumenti a disposizione dei nostri utenti e, laddove possibile, migliorarli". Il suo collega Guido Crosetto ipotizza di licenziare chi blocca gli appalti per timori di danni erariali. "Io non penso che ci siano funzionari che dolosamente bloccano le opere, che pongono degli ostacoli agli appalti, semmai c'è un tema di responsabilità. Dobbiamo lavorare su due fronti: far crescere la consapevolezza delle responsabilità che devono assolvere, riformando però anche la normativa sull'abuso di ufficio. E poi misurare correttamente le performance delle persone della Pa, instillando la cultura del risultato. Un'organizzazione che vuole essere attrattiva non può rinunciare a premiare il merito". Sul lavoro agile nella Pa: "Dobbiamo lavorare sulla valorizzazione del capitale umano. Il lavoro agile offre delle oggettive opportunità. Deve essere adottato però con determinati presupposti. Bisognare avere obiettivi quantificabili, misurare la produttività del personale senza far scendere le performance verso il cliente finale, che è il cittadino. Ho avviato un gruppo di lavoro al ministero per raccogliere le migliori idee che abbiamo", ha concluso Zangrillo. (Res)