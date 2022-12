Taiwan: nuova legge di spesa Usa stanzia 2 miliardi di dollari per l'acquisto di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di spesa da quasi 1.700 miliardi di dollari firmata ieri dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, include uno stanziamento da 2 miliardi di dollari per il finanziamento dell'acquisto di armi da parte di Taiwan. Il prestito all'isola è parte del "Foreign Military Financing Program", che prevede il rimborso dei finanziamenti entro un periodo di 12 anni. La legge di spesa firmata da Biden stanzia in tutto 858 miliardi di dollari per la Difesa Usa, un incremento del 10 per cento rispetto al 2022. (Cip)