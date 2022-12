Covid: Ronzulli (FI), necessaria un'azione coordinata e comune a livello europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ritiene ingiustificato lo screening dei viaggiatori provenienti dalla Cina, nonostante l'esplosione di casi Covid. E Licia Ronzulli, capogruppo in Senato di Forza Italia, in una intervista alla "Stampa" si dice preoccupata: "Non è assolutamente la risposta che ci aspettavamo". Mantiene la speranza, però, che Bruxelles torni sui suoi passi, perché "deve essere chiaro a tutti che solo un'azione coordinata e comune a livello europeo potrà fronteggiare eventuali nuove emergenze, come ci ha insegnato la storia di questi ultimi tre anni". L'Italia intanto è intervenuta in autonomia: "Il governo è intervenuto in modo tempestivo e cautelativo, in attesa di provvedimenti a livello comunitario, imponendo i tamponi obbligatori per i passeggeri dei voli provenienti dalla Cina". Il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, definisce la Cina 'la vergogna del pianeta' e 'la realtà più dannosa al mondo', accusandola di aver 'causato l'epidemia di covid': "Le responsabilità del governo cinese nella propagazione del coronavirus sono acclarate da tutta la comunità internazionale. Il popolo cinese non ne ha colpa, anzi è vittima di questa gestione del regime. La Cina rappresenta un pericolo per la stabilità e la pace nel mondo da più punti di vista. Non si tratta di alimentare un clima d'odio nei confronti di nessuno, ma certo non si chieda a noi di fare finta che non esista un problema di democrazia e trasparenza". (segue) (Res)