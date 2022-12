Covid: Ronzulli (FI), necessaria un'azione coordinata e comune a livello europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meloni dice di essere rasserenata dal fatto che le varianti rilevate sui voli arrivati dalla Cina fossero già note. Ma resta un pericolo per il sistema sanitario se aumenta la diffusione del virus, pur se di una variante già conosciuta: "Le notizie arrivate dai sequenziamenti sono rassicuranti, ma la guardia resta sicuramente alta. Affrontiamo la situazione con grande attenzione, ma anche con la consapevolezza che l'Italia ha un'altissima percentuale di vaccinati. A differenza della Cina, che non può contare su una buona qualità dei vaccini. Non sono minimamente paragonabili all'alto standard di quelli europei". E' sufficiente aver prorogato l'obbligo di mascherine in ospedali e Rsa fino al 30 aprile: "Per il momento sì. Guai a sottovalutare il pericolo, ma non possiamo neppure generare un allarmismo eccessivo. Il governo interverrà tempestivamente via via che il quadro si andrà delineando". Lega e FdI finora hanno avuto spesso un approccio ambiguo, se non accondiscendente, nei confronti dei No Vax: "Oggi abbiamo la grande responsabilità di tutelare insieme, da posizioni di governo, il diritto alla salute degli italiani. E questo è certo un obiettivo di tutto il centrodestra", ha concluso Ronzulli. (Res)