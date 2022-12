Ucraina: Zelensky approva decreto sui media che vieta copertura positiva della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha approvato una legge che rafforza il controllo dello Stato sui media e vieta la copertura positiva di tutto ciò che riguarda la Russia. Il documento è stato pubblicato sul portale ufficiale della Verkhovna Rada (parlamento monocamerale di Kiev). In particolare, il decreto estende i poteri del Consiglio nazionale per trasmissioni televisive e radiofoniche, che diventerà un organismo unifico che si occuperà del controllo dei media. La legge prevede l'introduzione dei meccanismi per combattere "i servizi Internet ostili" e le procedure per formare le "liste nere". Inoltre, la legge vieta le risorse multimediali della Russia, così come la copertura "esclusivamente positiva" delle attività delle autorità di Mosca. Per violazione della legge sono previste multe e revoca della licenza. (Kiu)