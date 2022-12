Roma: oltre 30 milioni di luminarie e addobbi natalizi non sicuri, denunciate nove persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sequestrati oltre trenta milioni di luminarie e addobbi natalizi non sicuri e denunciate nove persone all'Autorità giudiziaria di Roma, mentre altre 11 persone sono state segnalate in via amministrativa alla Camera di commercio, quali rappresentanti legali di altrettante società di import-export, per violazioni del Codice del consumo. Questo il bilancio dei controlli effettuati dalla guardia di finanza a Roma e provincia nei mesi di novembre e dicembre, in vista delle feste natalizie. In particolare, i finanzieri hanno scovato in diversi depositi e punti vendita al dettaglio, situati soprattutto nella Capitale, in via dei Platani, via dell’Omo, via Maggi, via Casilina, via di Torrenova, viale Spartaco e via del Quadraro, luminarie, alberelli, cappelli, occhiali e braccialetti di Babbo Natale, addobbi, decorazioni varie e articoli per presepi non in linea con gli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale e quindi potenzialmente pericolosi per la salute. Qualora immessa sul mercato la merce avrebbe fruttato ricavi per diversi milioni di euro. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla guardia di finanza di Roma a salvaguardia dell’economia legale, della sicurezza e della salute dei cittadini.(Rer)