Regno Unito: archivi nazionali, governo appoggiò tentativo Usa di uccidere Osama bin Laden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il governo del Regno Unito appoggiò un'operazione degli Stati Uniti volta a uccidere Osama bin Laden nove mesi prima degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 che provocarono la morte di quasi 3 mila persone. È quanto emerso dai nuovi documenti pubblicati dagli archivi nazionali britannici e ripresi dal quotidiano "The Times". Un alto funzionario di Downing Street disse all'ex primo ministro britannico Tony Blair nel dicembre 2000: "Siamo tutti favorevoli a colpire Ubl (acronimo di Osama bin Laden utilizzato negli ambienti di intelligence all'epoca)". L'approvazione britannica in linea di principio all'uccisione del leader di al Qaeda è contenuta in un documento informativo consegnato a Blair prima di una cena con l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, che stava per cedere la presidenza a George W. Bush. Sebbene bin Laden non avesse la notorietà ottenuta in seguito all’11 settembre del 2001, era già nella lista dei dieci terroristi più ricercati dell’Fbi e si riteneva la mente degli attacchi coordinati contro le ambasciate statunitensi in Africa orientale nel 1998 e all’attentato suicida contro il cacciatorpediniere Uss Cole avvenuto ad Aden nell'ottobre 2000. Nei documenti si cita John Sawers, consigliere per gli affari esteri di Blair e successivamente direttore dell'MI6, il servizio d’intelligence estero del Regno Unito, secondo cui il Regno Unito – pur avvallando qualsiasi tentativo volto a prendere bin Laden – avrebbe dovuto chiedere ai partner statunitensi di ottenere maggiori informazioni possibili prima di condurre qualsiasi operazione e ciò anche per evitare potenziali rappresaglie di al Qaeda contro obiettivi occidentali. (Rel)