Infrastrutture: Mit, 25 bandi Anas da 1,7 miliardi, per Salvini è premessa del “Cantiere Italia”

23 luglio 2021

- Anas pubblicherà oggi 25 bandi di gara per interventi in tutta Italia da 1,7 miliardi. Lo riferisce il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in una nota, sottolineando che per il Mit si tratta di “un’anticipazione significativa delle opere che verranno appaltate a partire da gennaio”. “Nel 2023 – si legge - il vicepremier e ministro Matteo Salvini intende avviare con forza il Cantiere Italia anche grazie agli effetti dei 4,55 miliardi liberati dal Cipess senza dimenticare il nuovo codice degli appalti che ha l’obiettivo di velocizzare le procedure”. (Rin)