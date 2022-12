Sicurezza: ripresi lavori su decreto Rave in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono riprese alle 8 nell'Aula della Camera, dopo la pausa di un'ora, le dichiarazioni di voto sul decreto Rave, su cui da alcuni giorni l'opposizione pratica un duro ostruzionismo. Il decreto, su cui il governo ha incassato la fiducia, scade oggi. Poco più di ottanta gli iscritti a parlare per 10 minuti ciascuno. Il dibattito si è protratto per tutta la notte. Secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo, il voto finale non si terrà prima delle 11. (Rin)