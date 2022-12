Pelé: Bolsonaro decreta tre giorni di lutto nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha proclamato tre giorni di lutto per la scomparsa di Edson Arantes do Nacimiento, il fuoriclasse del calcio noto con il nome di Pelé. "Ha trasformato il calcio in arte e allegria", ha scritto Bolsonaro sui media sociali, parlando con "dolore" della scomparsa di un uomo che "ha portato il nome del Brasile nel mondo". Di Pelé, morto a 82 anni in conseguenza di un tumore, come bandiera del Brasile nel mondo, ha parlato anche il presidente eletto, Luiz Inacio Lula da Silva. "Pochi brasiliani hanno portato il nome del nostro paese lontano come ha fatto lui. Per quanto diversa fosse la lingua portoghese, gli stranieri provenienti dai quattro angoli del pianeta hanno trovato ben presto il modo di pronunciare la parola magica: Pelé", ha scritto. La camera ardente si terrà lunedì 2 - il giorno dopo l'insediamento di Lula come presidente - nello stadio del Santos, la squadra in cui il fuoriclasse ha giocato per quasi tutta la carriera. Il giorno dopo, le spoglie di Pelé saranno fatte sfilare per le vie della città, in un tragitto che lambisce la casa dove vive la madre di Pelé, la centenaria Celeste Arantes, e che si concluderà nel cimitero Memorial Necropolis Ecumenica. (Brb)