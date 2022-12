Capodanno: Coldiretti-Ixè, spesa cenone da 96 euro a famiglia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle tavole per le feste è forte anche la presenza del pesce nazionale a partire da alici, vongole, sogliole, triglie e seppie con il 63 per cento degli italiani che assaggerà il salmone arrivato dall'estero, appena il 10 per cento si permetterà le ostriche e il 7 per cento il caviale spesso di produzione nazionale che viene anche esportata. Appena il 34 per cento consumerà frutta esotica mentre nel 90 per cento delle case vince la frutta locale e di stagione. La tendenza generale è dunque quella di privilegiare un menu tricolore spesso a chilometri zero con le tradizioni del territorio secondo Coldiretti/Ixe'. Il 92 per cento dei cittadini - conclude la Coldiretti - porterà in tavola per la festa soprattutto prodotti italiani, tra un 53 per cento che lo farà soprattutto perché sono più buoni e il 39 per cento che considera una priorità sostenere l'economia e il lavoro del proprio Paese in un momento difficile. (Com)