Regno Unito: almeno 122 vittime di streptococco A da settembre

20 luglio 2021

- Da settembre a oggi sono morte 122 persone, di cui almeno 30 bambini, a causa della forma invasiva dell'infezione batterica dello streptococco A. Lo rivelano i dati dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa) ripresi dall'emittente televisiva "Bbc". Tra i decessi nei minori di 18 anni, 25 sono avvenuti in Inghilterra, tre in Irlanda del Nord e nel Galles, e due in Scozia, scomparsi mercoledì. (Rel)