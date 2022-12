Regno Unito: Khan, rinazionalizzare ente su sicurezza materiali da costruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organismo di vigilanza sui materiali da costruzione del Regno Unito, l'Istituto di ricerca edilizia (Bre), dovrebbe essere rinazionalizzato per prevenire un'altra tragedia come l'incendio di Grenfell avvenuto nel 2017. Lo ha dichiarato il sindaco di Londra Sadiq Khan, ripreso dal quotidiano "The Independent". Il Bre è stato istituito come laboratorio nazionale per testare la sicurezza dei materiali da costruzione ma è stato privatizzato nel 1997 alla fine dell'ultimo governo Tory, e ora opera come azienda commerciale. Il Bre è stato oggetto di aspre critiche durante l'inchiesta sull'incendio mortale al grattacielo a ovest di Londra del 2017. Tom Copley, vicesindaco di Londra per l'edilizia abitativa, ha affermato che è sbagliato che il sistema sia guidato dal profitto: "Devono essere presi provvedimenti immediati per correggere le carenze dell'attuale regime di test e certificazione che per troppo tempo è stato guidato da motivi di profitto piuttosto che dalla sicurezza pubblica". Copley ha aggiunto: "Lo dobbiamo alle 72 persone che hanno perso la vita nell'incendio della Grenfell Tower e ai loro cari per garantire che una tragedia di questa portata non accada mai più". (Rel)