Donbass: Consiglio popolare repubblica di Luhansk addotta nuova costituzione

- I deputati del Consiglio popolare della repubblica popolare di Luhansk hanno adottato una nuova costituzione. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Ria Novosti", il decreto, che è stato adottato all'unanimità, la Repubblica viene definita come ente territoriale della Federazione Russa. Parlando al Consiglio, il governatore ad interim della regione, Leonid Pasechnik ha affermato che le autorità stanno facendo tutto il possibile per concludere il più presto l'operazione speciale "in modo che (...) possiamo procedere a rafforzare ulteriormente il potere e la forza della nostra grande patria, la Russia". (Rum)