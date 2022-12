Serbia: Agenzia sicurezza, arrestato cittadino albanese con accusa di terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri dell'Agenzia per la sicurezza e l'informazione serba (Bia) e del Servizio per la lotta alla criminalità organizzata (Ukp) del ministero dell'Interno di Belgrado hanno arrestato ieri nella città di Bujanovac un cittadino di nazionalità albanese con l'accusa di terrorismo. Lo ha annunciato la stessa Bia, ripresa dalla stampa locale. Nell'operazione è stata trovata una grande quantità di armi, tra cui dieci fucili, un fucile da cecchino con silenziatore, una pistola automatica con silenziatore, un chilogrammo di esplosivo e una grande quantità di munizioni. Il sospetto è che le armi siano state acquisite attraverso canali illegali e che l'intenzione dell'uomo fosse di trasportarle in Kosovo.(Seb)