Pakistan: tre militari uccisi in uno scontro a fuoco al confine con l'Afghanistan

- Almeno tre militari pakistani hanno perso la vita in uno scontro a fuoco con "terroristi" lungo il confine tra il loro Paese e l'Afghanistan. Lo riferisce una nota dell'Esercito Pakistan, secondo cui un "intenso" scontro a fuoco si è verificato ieri nel distretto di confine di Kurram, nella provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa. Per il momento l'uccisione dei militari non è stata rivendicata da alcun gruppo armato. (Inn)