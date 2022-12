Corea del Sud: inflazione ai massimi da 24 anni nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato nel 2022 un aumento dei prezzi al consumo del 5,1 per cento, il più sostenuto da 24 anni a questa parte. Lo certificano i dati pubblicati oggi dal governo di quel Paese, che riflettono gli effetti del rincaro globale di energia e materie prime. Nel 2021 i prezzi erano aumentati del 2,5 per cento. Procedendo a ritroso, il tasso di inflazione al consumo più elevato risale al 1998, quando i prezzi registrarono un incremento del 7,5 per cento a seguito della crisi finanziaria asiatica. Il dato relativo al 2022 è in linea con le previsioni formulate dal governo, e risente anzitutto dell'aumento dei prezzi dei servizi di pubblica utilità, che negli ultimi dodici mesi hanno subito un rincaro del 12,6 per cento. (segue) (Git)