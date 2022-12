Malesia: ministro Comunicazioni ordina indagine su violazione di milioni di profili online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Comunicazioni e del digitale della Malesia, Fahmi Fadzil, ha ordinato a due agenzie governative di indagare sulla presunta violazione dei dati di 13 milioni di profili online appartenenti ai clienti di diverse società. La violazione dei dati personali avrebbe coinvolto, tra gli altri, clienti dell'emittente satellitare "Astro" e di Maybank, oltre a profili della Commissione elettorale della Malesia. "Chiederò a CyberSecurity Malaysia e al Dipartimento per la protezione dei dati personali di investigare se la violazione dei dati (...) si sia davvero verificata, e di assumere provvedimenti ai sensi di legge", ha scritto il ministro su Twitter, in risposta a indiscrezioni in tal senso circolate proprio su quel social media. (Fim)