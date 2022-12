Medio Oriente: segretario generale Jihad islamica, in Cisgiordania una vera rivolta armata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che sta accadendo in Cisgiordania è una “vera rivolta armata” e il 2023 sarà l’anno della sfida per i palestinesi. Lo ha dichiarato il segretario generale della Jihad islamica palestinese Ziyad al Nakhalah in un’intervista all’emittente libanese “Al Mayadeen”, vicina al gruppo sciita filoiraniano Hezbollah, a poche ore dal giuramento del nuovo governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu. A tal proposito, Al Nakhalah ha affermato: “Il nuovo governo di occupazione vuole completare l'espansione e l'insediamento in Cisgiordania, ma lo affronteremo”. Per quanto riguarda il rapporto tra i palestinesi e il resto “dell'asse della resistenza”, il segretario generale della Jihad islamica ha affermato che "il popolo palestinese è quello che combatte in Cisgiordania, ma i combattenti palestinesi vengono sostenuti anche dall'Iran e da Hezbollah” ."Il movimento è pronto a ricevere sostegno da qualsiasi Paese arabo e islamico", ha aggiunto Nakhalah, invitando "tutti i Paesi arabi a svolgere i propri doveri nei confronti del popolo palestinese”. “Stiamo combattendo contro gli Stati Uniti in Israele, il suo principale sostenitore, ma non vediamo sostenitori della Palestina tranne Iran, Hezbollah e Siria”, ha concluso. (Lib)