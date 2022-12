Usa: elicottero con quattro persone a bordo precipitato nel Golfo del Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera degli Stati Uniti è impegnata nelle ricerche di un elicottero precipitato nelle acque del Golfo del Messico. L'elicottero era decollato da una piattaforma petrolifera al largo delle coste della Louisiana, e trasportava in tutto quattro persone. Un portavoce dell'Ottavo distretto della Guardia costiera, con sede a New Orleans, ha riferito che sino a questo momento i soccorritori hanno individuato solamente rottami. (Was)