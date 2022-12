Cambogia: incendio casinò, bilancio sale a 25 vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio di un incendio divampato in un albergo e casinò a Poipet, località della Cambogia al confine con la Thailandia, è salito a 25 vittime. Le fiamme hanno completamente distrutto il Grand Diamond City Casino-Hotel nella tarda serata di mercoledì, e i soccorritori sono ancora impegnati nella ricerca di altre vittime tra i resti dell'edificio. Secondo le autorità locali, circa 400 dipendenti e un migliaio di clienti si trovavano nella struttura quando è divampato il rogo. Video pubblicati online mostrano ospiti della struttura saltare dalle finestre per sottrarsi alle fiamme. Tracciare un bilancio preciso dell'incidente è difficile a causa della caotica natura dei soccorsi, e del trasferimento di feriti in ospedali oltre il confine con la Thailandia. (Fim)