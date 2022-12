Kosovo: ministro Interno Svecla, non abbiamo approccio aggressivo come la Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo “non ha un approccio aggressivo con aspirazioni di conquista come la Serbia”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno kosovaro, Xhelal Svecla, attraverso Facebook. Secondo Svecla, il Kosovo mira alla pace e alla stabilità, mentre la Serbia “mira alla destabilizzazione e alla guerra”. "È proprio la Serbia, influenzata dalla Russia, che ha sollevato uno stato di prontezza militare, sta ordinando la costruzione di nuove barricate, al fine di giustificare e proteggere i gruppi criminali che terrorizzano i cittadini di etnia serba che vivono in Kosovo, in particolare. Non siamo interessati alla guerra, ma siamo impegnati a combattere il crimine e il terrorismo all'interno del nostro Paese. Questo ostacola la Serbia perché nel corso degli anni ha sostenuto gruppi criminali nel nord in tutte le sue forme", ha scritto Svecla.(Alt)