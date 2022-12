Serbia-kosovo: ambasciatore Usa Hill, importante per serbi vedere patriarca Chiesa ortodossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' importante che i serbi del Kosovo possano incontrare il patriarca della Chiesa serba ortodossa. Lo ha dichiarato l'ambasciatore degli Stati Uniti a Belgrado, Christopher Hill, ripreso dall'agenzia di stampa serba "Beta". "Prima di tutto, penso che sia importante per la comunità serba poter vedere il patriarca. Penso che sia qualcosa di fondamentale per la libertà religiosa. Non credo che nessuno nella comunità internazionale si opponga al suo diritto di entrare in Kosovo e incontrare i credenti. Questa è la nostra posizione e spero che ciò non accada di nuovo", ha dichiarato Hill, rispondendo all'affermazione del presidente serbo Aleksandar Vucic il quale aveva incolpato sia le autorità di Pristina che "parte" della comunità internazionale per il divieto di ingresso in Kosovo imposto al patriarca serbo Porfirije nella giornata di lunedì. Porfirije era stato fermato a Merdare, nei pressi del valico con la Serbia, e gli era stato impedito l'ingresso in Kosovo. (segue) (Seb)