Moldova: il Paese è il principale beneficiario dell'assistenza Usa contro l'influenza russa

- Tra 2017 e 2021 la Moldova è stata il maggior beneficiario dell'assistenza statunitense nell'ambito del programma regionale per combattere l'influenza russa. L'importo è stato di 98,17 milioni di dollari. Il rapporto dell'Ufficio dell'ispettore generale del dipartimento di Stato Usa sulla gestione del Countering Russian Influence Fund (Crif) riferisce che gli Stati Uniti hanno speso oltre 1,02 miliardi di dollari nel periodo in esame per "finanziare organizzazioni della società civile e altre entità", per lo stato di diritto, i media e altri programmi che rafforzano le istituzioni e i processi democratici e contrastano "l'influenza e l'aggressione russa". Sono 29 i Paesi in Europa e in Asia, compresi gli Stati membri dell'Ue e della Nato, che hanno beneficiato dell'assistenza statunitense. La Moldova, al primo posto, è seguita da Bosnia ed Erzegovina (80,85 milioni di dollari), Lettonia (73,38 milioni), Macedonia del Nord (67,47 milioni), Romania (66,15 milioni di dollari), Lituania (64,1 milioni di dollari), Kosovo (61,16 milioni di dollari) e Serbia (55,57 milioni di dollari). Chisinau ha ottenuto assistenza per migliorare la responsabilità e la trasparenza del sistema giudiziario, per sostenere l'Istituto nazionale di giustizia in termini di standard etici e professionali, per sviluppare la capacità di indagare e perseguire la corruzione e la criminalità organizzata transnazionale. Il programma ha anche sostenuto la riorganizzazione dei tribunali, il miglioramento del sistema di gestione dei casi e il sostegno all'ispettorato generale di polizia e al servizio investigativo penale. (Rob)