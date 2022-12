Australia-Cina: Canberra segnala disponibilità a ritirare contenziosi all'Omc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio dell'Australia, Don Farrell, ha segnalato la disponibilità di Canberra a far decadere due contenziosi con la Cina presso l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), a patto che Pechino manifesti "buona volontà" nel revocare i divieti di importazione che gravano su alcune categorie di merci australiane. Farrell, che si recherà in visita ufficiale in Cina a febbraio, ha dichiarato che Canberra "ha chiarito col governo cinese che preferiremmo di gran lunga risolvere le nostre divergenze di natura commerciale attraverso il confronto, anziché tramite arbitrati". Il ministro australiano ha fatto anche riferimento alla candidatura di Pechino all'ingresso nell'Accordo di partenariato trans-Pacifico (Tpp), sostenendo che la revoca delle sanzioni commerciali cinesi a carico dell'Australia "rimuoverebbe una delle barriere più significative" all'adesione della Cina. (segue) (Res)