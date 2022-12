Giappone-Usa: condivisione di basi e porti al centro dei prossimi colloqui di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Giappone discuteranno la condivisione di basi militari, porti e altre infrastrutture a fini difensivi in tempo di pace, durante i colloqui ministeriali nel formato "due più due" in programma il mese prossimo a Washington. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che cita fonti diplomatiche e della Difesa giapponesi. I ministri di Esteri e Difesa del Giappone, Yoshimasa Hayashi e Yasukazu Hamada, incontreranno gli omologhi statunitensi Antony Blinken e Lloyd Austin a Washington l'11 gennaio, due giorni prima di un vertice bilaterale tra i leader dei due Paesi. Secondo le anticipazioni, l'incontro ministeriale si concluderà con una dichiarazione congiunta. La ministeriale sarà la prima dopo l'aggiornamento delle strategie di sicurezza e difesa di entrambi i Paesi, e servirà a coordinare la pianificazione all'insegna del concetto di "deterrenza integrata" adottato da Washington. La condivisione di basi e altre infrastrutture militari è citata direttamente anche nella nuova strategia di sicurezza nazionale del Giappone, che tra gli obiettivi menziona "l'aumento su base regolare dell'uso comune e condiviso delle infrastrutture giapponesi e statunitensi" per rafforzare la deterrenza e le capacità di risposta alle minacce "in maniera unificata". (segue) (Git)