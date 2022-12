Giappone-Usa: condivisione di basi e porti al centro dei prossimi colloqui di sicurezza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi indirizzi politici comporteranno anche una ridefinizione della struttura di comando delle forze armate, e una generica spinta alla modernizzazione dei sistemi bellici, nel cui contesto s'inserisce il recente annuncio del Global Combat Air Programme (Gcap) per lo sviluppo di un aereo da combattimento di nuova generazione in collaborazione con Italia e Regno Unito. Le ambizioni del Giappone nel campo della Difesa si scontano però con diversi ostacoli: il più immediato è il reperimento delle vaste risorse necessarie a finanziare il riarmo, dal momento che la salute fiscale del Giappone è già oggi la peggiore tra le maggiori economie industrializzate. Il premier Kishida ha già annunciato a questo proposito che i giapponesi dovranno fare i conti nei prossimi anni con un progressivo aumento della pressione fiscale. Da diversi esperti giapponesi della Difesa giungono inoltre perplessità nel merito dei piani adottati dal governo: prima tra tutte, l'assenza di misure tese ad incrementare il numero degli effettivi delle forze armate, limitato per legge da oltre un decennio a un massimo di 247 mila unità. (Git)