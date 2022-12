Usa-Cina: contatto ravvicinato tra aerei militari sul Mar Cinese Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un velivolo da ricognizione e sorveglianza dell'aeronautica militare degli Stati Uniti ha avuto un contatto ravvicinato con un aereo da combattimento cinese sui cieli del Mar Cinese Meridionale la scorsa settimana. Lo ha riferito tramite una nota il Comando Usa dell'Indo-Pacifico, secondo cui l'incidente si è verificato il 21 dicembre scorso: un caccia Shenyang J-11 della marina militare cinese si sarebbe spinto a soli sei metri dal muso di un aereo RC-135 impegnato in una missione di ricognizione. Il quadrigetto statunitense ha effettuato manovre evasive per scongiurare il rischio di una collusione. "Ci aspettiamo che tutti i Paesi nella regione dell'Indo-Pacifico utilizzino lo spazio aereo in maniera sicura e nel rispetto del diritto internazionale", afferma la nota. Le Forze armate statunitensi hanno pubblicato assieme alla nota anche un video che mostrerebbe l'incidente dalla prospettiva dell'aereo Usa. (Was)