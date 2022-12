Corea del Sud: aumento record delle tariffe energetiche dal prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha annunciato un aumento record delle tariffe energetiche di 13,1 won per chilowattora - pari al 9,5 per cento - nel primo trimestre del 2023. Lo ha riferito il ministero dell'Energia di quel Paese, secondo cui gli aumenti per i trimestri successivi verranno stabiliti sulla base dell'andamento dei prezzi globali dell'energia, dell'inflazione a livello nazionale e delle condizioni finanziarie delle aziende pubbliche. "Korea Electric Power Corpo (Kepco) chiuderà quest'anno con un deficit superiore a 30mila miliardi di won (23,73 miliardi di dollari), dopo il deficit di 6mila miliardi di won lo scorso anno a causa di un aumento dei prezzi globali dell'energia che non si sono in alcun modo riflessi con tempestività sui prezzi nazionali", ha affermato oggi il ministro dell'Energia Lee Chang-yang. Secondo il ministro, "un aggiustamento dei prezzi dell'elettricità e del gas è inevitabile per la sostenibilità delle forniture energetiche e per normalizzare la gestione di Kepco e di Korea Gas Corporation". (segue) (Git)