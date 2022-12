Corea del Sud: aumento record delle tariffe energetiche dal prossimo anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud hanno registrato il terzo calo consecutivo a dicembre. E' quanto anticipato dagli economisti del Paese, che prevedono una contrazione del 10,1 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. A novembre le esportazioni sudcoreane avevano registrato una contrazione del 14 per cento - la più consistente da due anni e mezzo a questa parte - mentre a novembre il calo delle esportazioni era stato del 5,8 per cento. Secondo i dati giù pubblicati dalle autorità doganali sudcoreane, nei primi 20 giorni di questo mese le esportazioni della Corea del Sud sono calate dell'8,8 per cento su base annua. (segue) (Git)