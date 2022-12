Sicurezza: momenti di tensione in Aula Camera su decreto sui rave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Momenti di tensione nell'Aula della Camera con tanto di sospensione della seduta per alcuni minuti da parte del presidente dell'Assemblea, Lorenzo Fontana. All'origine delle polemiche, mentre erano in corso le votazioni sugli ordini del giorno presentati al decreto sui rave, la scelta del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, di trasferirsi dai banchi dell'esecutivo - da dove aveva espresso il parere del governo su diversi ordini del giorno - a quelli di Fratelli d'Italia, di cui è esponente. Decisione contestata dai rappresentanti delle opposizioni che riferiscono di un atteggiamento provocatorio da parte di Delmastro. Da qui l'intervento dei commessi e la sospensione della seduta. Alla ripresa dei lavori, che vanno a rilento per l'ostruzionismo sempre delle opposizioni sugli ordini del giorno, è intervenuto il deputato del Partito democratico, Federico Fornaro. "Episodi come questi non devono più ripetersi. E' evidente che Delmastro nella prima fase ha svolto il suo ruolo da sottosegretario, in rappresentanza del governo, e nessuno ha avuto da eccepire. Successivamente è uscito dai banchi del governo e votava da fuori. La forma è sostanza, ed è anche democrazia. Ognuno di noi è tenuto a votare dalla postazione. Presidente, forse un suo intervento preventivo avrebbe aiutato", ha detto il parlamentare del Pd rivolgendosi a Fontana. "Che un rappresentante del governo venga sotto i banchi delle opposizioni non è un bel gesto", ha concluso Fornaro. (Rin)