Perù: confermati 18 mesi di carcerazione preventiva a ex presidente Castillo

- La Corte suprema del Perù ha confermato oggi 18 mesi di carcerazione preventiva per l'ex presidente Pedro Castillo, arrestato il 7 dicembre con l'accusa di "ribellione". La sentenza segue il ricorso presentato dai legali di Castillo contro la decisione emessa a metà mese dal giudice Juan Carlos Checkley. L'ex presidente dovrà quindi rimanere nel penitenziario Barbadillo, nel municipio capitolino di Ate, e non ai domciliari come sperava il collegio difensivo. La Corte ha inoltre deciso che l'ex presidente del Consiglio, Anibal Torres, non potrà lasciare il Paese fino a quando non verrà celebrato il processo, e dovrà comunicare alla polizia ogni spostamento dalla sua residenza di Lima. (segue) (Brb)