Pelé: Blinken, una vera leggenda, nessuno come lui

- "Pelé era una vera leggenda. Nessuno era come lui". Lo ha scritto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ricordando su twitter il campione brasiliano morto oggi all'età di 82 anni. Pelé "è anche andato oltre il gioco e ispirato generazioni dentro e fuori dal campo di gioco", ha aggiunto Blinken trasmettendo le condoglianze ai "familiari, amici e compagni brasiliani, così come ai tifosi di calcio di tutto il mondo". Il segretario di Stato ha completato il messaggio ripubblicando un tweet dello stesso Pelé, che nell'ottobre 2020 ricordava il suo passaggio ai Cosmos di New York. Un trasferimento, scriveva Pelé, "che non era solo un fatto di calcio. È stato Henry Kissinger, segretario di Stato, a convincermi a far crescere il calcio negli Usa". (Was)