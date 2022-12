Brasile: insediamento Lula, non più di 30 mila persone a consegna della fascia presidenziale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sousa, imprenditore dello stato di Parà, aveva raggiunto a fine novembre la capitale del Paese per unirsi alle proteste dai simpatizzanti del presidente uscente: blocchi stradali e - soprattutto - presidi dinanzi alle caserme per invocare la scesa in campo delle forze armate, volto a sovvertire il risultato delle urne favorevole a Lula. Armato di fucile automatico, fucili da caccia, pistole ed esplosivi, si era trasferito a Brasile in un appartamento in affitto, dove la polizia ha sequestrato l'arsenale nelle ore successive all'arresto dell'uomo. In città, oltre a partecipare alle attività del sit-in permanente allestito davanti al comando generale dell'esercito, Sousa aveva anche visitato il Senato, il cui presidente, Rodrigo Pacheco, ha deciso di disporre speciali misure di sicurezza. (segue) (Brb)