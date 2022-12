Sicurezza: al via in Aula Camera dichiarazioni voto su decreto sui rave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via, nell'Aula della Camera, le dichiarazioni di voto finale sul decreto recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150, di obblighi di vaccinazione anti Sars-Cov-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. Sono 134 gli iscritti a parlare, quasi tutti delle opposizioni: un ostruzionismo per ritardare il via libera definitivo al provvedimento. Il voto finale, secondo quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, è previsto dunque per domani mattina non prima delle 11. Il testo deve essere convertito in legge sempre entro domani, pena la decadenza. Dato, però, che ciascun iscritto ha diritto a parlare per dieci minuti, il calcolo è presto detto: le dichiarazioni di voto finale durerebbero circa 22 ore. Da qui la possibilità che il presidente dell'Assemblea di Montecitorio, Lorenzo Fontana, ricorra alla cosiddetta ghigliottina, interrompendo quindi le dichiarazioni di voto e passando direttamente alla votazione finale. (Rin)