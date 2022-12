Imprese: Hershey denunciata per la presenza di metalli pesanti nel cioccolato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hershey Foods Corporation, maggiore azienda produttrice di cioccolato negli Stati Uniti, è stata denunciata a New York, con l'accusa di aver taciuto la presenza di livelli eccessivi di metalli pesanti come piombo e cadmio in alcuni suoi prodotti a base di cioccolato fondente. Lo riferisce il quotidiano "The Hill", secondo cui l'azienda è oggetto di una class action che le imputa campagne pubblicitarie "false, ingannevoli e fuorvianti". Secondo i querelanti, tacendo la presenza dei metalli in alcuni dei suoi prodotti l'azienda avrebbe violato le norme di New York in merito alle pratiche commerciali ingannevoli. A innescare la class action è stato un rapporto pubblicato il mese scorso dalla rivista non profit "Consumer Report", secondo cui alcuni dei prodotti a base di cioccolato fondente venduti dall'azienda contengono quantitativi di piombo e cadmio più volte superiori alla dose massima consentita in California. (Was)