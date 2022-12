Usa: amministrazione Biden revocherà tutela del diritto all'obiezione di coscienza dei medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden si prepara a revocare un provvedimento varato dall'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump che riconosce il diritto all'obiezione di coscienza di medici e operazioni sanitari, consentendo a questi ultimi di rifiutare di praticare aborti, suicidi assistiti o altre prestazioni mediche sulla base di convinzioni religiose o morali. Lo scrive il quotidiano "The Hill", secondo cui il dipartimento della Salute e dei servizi umani ha già presentato una proposta tesa a "ripristinare il processo consolidato per la gestione delle obiezioni di coscienza, e fornire ulteriori salvaguardie contro le discriminazioni sulla base della coscienza e del credo religioso". Secondo il quotidiano "The Hill", l'iniziativa dell'amministrazione Biden è parte della risposta della Casa Bianca alle leggi restrittive del diritto all'aborto varate da diversi Stati Usa a guida repubblicana, a seguito della sentenza della Corte Suprema che riconosce proprio ai singoli Stati l'autorità di legiferare in merito all'interruzione della gravidanza. (Was)