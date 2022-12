Governo: M5s, porremo sempre a Meloni questione morale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il post del M5s aggiunge: "Al contrario, noi in un nostro decreto Covid avevamo escluso i condannati per mafia e altri gravi reati dalle misure di alleggerimento delle carceri. Non solo, dopo quelle scarcerazioni siamo intervenuti subito con ispezioni del ministro Bonafede e con due diversi decreti, grazie ai quali alcune scarcerazioni sono state evitate e alcuni detenuti sono rientrati in carcere. Non è gettando fango e falsità sugli altri che si può immaginare di coprire i propri scellerati piani per il futuro dell'Italia". (Rin)