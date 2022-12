Sicurezza: via libera da Aula Camera a tre odg M5s a decreto sui rave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tre gli ordini del giorno al decreto sui rave, sottoscritti dal Movimento cinque stelle, approvati dall'Aula della Camera. Il primo impegna l'esecutivo "in ordine al contrasto dei fenomeni corruttivi, ad adottare le misure e le iniziative, anche legislative, al fine di aderire pienamente e adempiere alle raccomandazioni del Greco (Group of States against corruption) e alle raccomandazioni del Consiglio europeo". Il secondo ed il terzo ordine del giorno del M5s impegnano l'esecutivo rispettivamente "ad adottare iniziative, anche legislative, finalizzate a prevenire la corruzione, promuovere la trasparenza e la cultura della legalità, in particolare rafforzando le funzioni di regolazione e le attività di vigilanza sui contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione e "a vigilare sulla garanzia e l'ottemperamento del principio di trasparenza nei procedimenti amministrativi inerenti ai settori a più elevato rischio di corruzione, in particolare quello dei pubblici appalti, rafforzando ogni istituto e presidio a tutela della legalità e dell'integrità dell'agire e dell'interesse pubblico". Sui tre ordini del giorno il governo ha cambiato il parere, da contrario a favorevole. (Rin)