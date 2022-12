© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, si è congratulata con Benyamin Netanyahu per la formazione del nuovo governo. L'augurio, ha scritto Meloni in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, è quello di poter al più presto "rafforzare i legami bilaterali e di lavorare assieme per garantire stabilità e pace in Medio Oriente". (Res)