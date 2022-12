Brasile: insediamento Lula, non più di 30 mila persone a consegna della fascia presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Brasile hanno limitato a 30 mila il numero di persone che il 1 gennaio potranno presenziare alla consegna della fascia, il momento più significativo della cerimonia di insediamento di Luiz Inacio Lula da Silva come presidente. Si tratta di una delle misure di sicurezza predisposte dalle autorità del Distretto Federale di Brasilia, in risposta agli allarmi suscitati, soprattutto, dalla notizia di un fallito attentato nel centro della capitale, la sera di Natale. L'accesso a una zona protetta da transenne della piazza dei tre Poteri, dove Lula riceverà la fascia, sarà limitato a un solo punto di ingresso, previo controllo con metal detector. Lula dovrà quindi trasferirsi al palazzo presidenziale di Planalto, un breve tragitto che il gruppo di transizione auspica possa essere percorso non con la tradizionale Rolls Royce scoperta ma con un'auto blindata. (segue) (Brb)