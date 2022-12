Brasile: insediamento Lula, non più di 30 mila persone a consegna della fascia presidenziale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi di sostenitori del presidente uscente, Jair Bolsonaro, avevano tentato di invadere la soprintendenza della Polizia federale (Pf) e commesso atti vandalici in diversi punti della capitale federale dopo l'arresto del pastore evangelico e leader indigeno, José Acacio Tserere Xavante. L'arresto, su richiesta della Procura generale della Repubblica, era maturato a sua volta nell'ambito dell'inchiesta sulle manifestazioni contro l'elezione di Lula a seguito della divulgazione di alcuni video in cui il Xavante pronuncia frasi ingiuriose e minatorie contro il presidente eletto Lula affermando che "non riuscirà a insediarsi", aggiungendo di confidare sul fatto che "nostro fratello Bolsonaro" impedisca l'insediamento di Lula. (Brb)