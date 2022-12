Usa: Biden ha firmato la legge di spesa per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato il pacchetto di spesa "omnibus" da 1.700 miliardi di dollari che finanzierà le attività del governo federale sino al prossimo autunno. Biden ha firmato il testo di legge da St. Croix, nella Isole Vergini americane, dove trascorrerà il Capodanno assieme ai suoi familiari. La legge di spesa è stata approvata dalla Camera dei rappresentanti il 23 dicembre, dopo aver ottenuto il via libera dal Senato con un'ampia maggioranza: 68 voti favorevoli contro 29 contrari. Soltanto la scorsa settimana, il presidente aveva dato il via libera a una misura provvisoria, tesa a rifinanziare le attività ordinarie del governo per una settimana, in attesa del via libera al nuovo bilancio. Il testo di legge firmato ieri dal presidente conta oltre 4 mila pagine, e chiude per l'inquilino della Casa Bianca un anno segnato da alcuni successi legislativi bipartisan. Non sono mancate critiche da parte di quanti contestano un eccesso di voci di spesa, e il rapido aumento del debito dello Stato federale. Il pacchetto di misure di spesa include tra le altre voci lo stanziamento di 45 miliardi di dollari per l'Ucraina e di 38 miliardi di dollari per l'assistenza emergenziale in caso di disastri. Alla legge di spesa sono state allegate inoltre una serie di altre misure, come una riforma delle norme elettorali per chiarire che il vicepresidente non dispone del potere di ribaltare unilateralmente l'esito delle elezioni presidenziali. (Was)