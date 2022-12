Moda: muore a 81 anni la stilista britannica Vivienne Westwood

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morta oggi all'età di 81 anni la stilista britannica Vivienne Westwood, protagonista assoluta della moda inglese. Celebre per aver dominato la scena punk e per essere “madre” di alcuni degli abiti più belli della moda sposa, era malata da tempo. Da diversi anni, infatti, la sua collezione è disegnata dal partner Andreas Kronthaler. Insignita anche dalla Regina Elisabetta II dell’Order of the British Empire nel 1992, è stata così amata da ottenere che top model del calibro di Naomi Campbell sfilassero per lei gratuitamente. (Rel)