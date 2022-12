Giustizia: via libera da Aula Camera a odg Terzo polo su prescrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera da parte dell'Aula della Camera all'ordine del giorno, di Azione-Italia viva, al decreto sui rave, per il ripristino della prescrizione sostanziale. L'odg impegna il governo "a predisporre, con una rivisitazione organica, il ripristino della disciplina della prescrizione sostanziale in tutti i gradi di giudizio, rimuovendo le criticità attuali derivanti dalla legge 3 del 2019". Il governo aveva espresso parere favorevole all'ordine del giorno. (Rin)