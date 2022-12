Sicurezza: terminato in Aula Camera voto odg su decreto sui rave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono terminate, nell’Aula della Camera, le votazioni degli ordini del giorno al decreto recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150, di obblighi di vaccinazione anti Sars-Cov-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. I lavori, cominciati alle 19, sono andati a rilento a causa dell’ostruzionismo da parte delle opposizioni.(Rin)