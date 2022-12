Lazio 2023: Rocca, caos ambulanze Frosinone ingestibile, dinamiche da terzo mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ambulanze bloccate "davanti al pronto soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone. Operatori del 118 impossibilitati ad effettuare interventi perché le barelle dei mezzi vengono utilizzate come posto letto. Questo è quello che denunciano in queste ore gli operatori del settore a Frosinone". Lo dichiara, in una nota, il candidato alla presidenza della Regione Lazio della coalizione di centrodestra, Francesco Rocca. "Una situazione ingestibile - aggiunge il candidato del centrodestra alla Regione Lazio - che fotografa quanto già da me denunciato per quel che riguarda la sanità nel Lazio. Conosco bene il soccorso in emergenza e l'essenzialità di questo servizio. Dinamiche da terzo mondo che sono inaccettabili in una Regione come la nostra. È necessario cambiare passo prontamente", conclude Rocca. (Com)