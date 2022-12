Pelé: Lula, pochi hanno portato lontano come lui il nome Brasile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha anche ricordato di aver visto giocare Pelé. "Ho avuto il privilegio che i brasiliani più giovani non avevano: ho visto Pelé giocare, dal vivo, allo stadio Pacaembu e al Morumbi. Giocare, no. Ho visto Pelé dare spettacolo. Perché quando prendeva palla faceva sempre qualcosa di speciale, che spesso finiva in gol. Confesso – ha ricordato - che spesso provavo rabbia perché ha sempre massacrato il mio Corintians. Ma, prima di tutto, lo ammiravo. E la rabbia ha presto lasciato spazio alla passione di vederlo giocare con la maglia numero 10 della nazionale brasiliana", ha concluso. (Brb)