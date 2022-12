Perù: confermati 18 mesi di carcerazione preventiva a ex presidente Castillo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo ripetuti appelli al dialogo e interventi delle forze di sicurezza circoscritti ai punti più caldi del Paese, il governo della presidente Dina Boluarte ha decretato 30 giorni di Stato di emergenza su tutto il territorio, con coprifuoco in 15 delle 21 regioni. I sostenitori di Castillo, ex maestro rurale divenuto bandiera della parte più combattiva della sinistra peruviana, chiedono la scarcerazione del loro leader, un passo indietro di Boluarte ed elezioni anticipate. Il governo denuncia per parte sua i gravi disagi alla popolazione recati dai blocchi imposti dai manifestanti. Si parla di forti disagi sulle principali arterie stradali, delle difficoltà nella fornitura e distribuzione di acqua e generi di prima necessità, oltre che in strutture strategiche come aeroporti, centri commerciali e impianti di produzione dell'energia. Punti vitali sui quali si concentrano i presidi dell'esercito. I manifestanti denunciano da parte loro un uso non misurato della forza da parte dell'esercito. Il Difensore civico, Eliana Revollar, ha presentato una denuncia penale per indagare sul presunto uso di armi da fuoco contro la popolazione, anche se non per effetto diretto di “un ordine” dall’alto, ma frutto del timore di agenti accerchiati dai manifestanti. Fatti comunque che “devono essere accertati”, ha scritto Revellar. (segue) (Brb)